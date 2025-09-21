Ligue 1 rinviato il Classique tra Marsiglia e PSG per allerta meteo | ecco quando si giocherà

la sfida del campionato francese Un’improvvisa allerta meteo ha costretto le autorità francesi a rinviare di 24 ore il big match di Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Vélodrome. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ligue 1, rinviato il “Classique” tra Marsiglia e PSG per allerta meteo: ecco quando si giocherà

In questa notizia si parla di: ligue - rinviato

ULTIM'ORA LIGUE 1 Marsiglia-PSG spostata a domani sera ore 20.00 Il match era stato rinviato per maltempo #SkySport #Ligue1 - X Vai su X

#MarsigliaPsg posticipata, il “Classique” rinviato: allerta in serata, cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

OM-PSG rinviata per maltempo, in contemporanea c'è il Pallone d'Oro: Dembelé sarà solo; Ligue 1, Marsiglia-Psg rinviata: perché e quando si giocherà; Marsiglia-Psg rinviata per maltempo: si giocherà durante la cerimonia del Pallone d’Oro.

Ligue 1, Marsiglia-Psg rinviata: perché e quando si giocherà - Questa la decisione del Prefetto delle Bocche del Rodano, a seguito dell'allerta meteo per la zona di Marsiglia. Come scrive msn.com

Marsiglia-Psg, Classique rinviato tra le polemiche: scoppia il caso Pallone d'Oro, potrà esserci solo Dembelé - Il Classico di Francia tra Marsiglia e Psg rinviato di 24 ore: si giocherà in concomitanza della cerimonia del Pallone d'Oro. Riporta sport.virgilio.it