Ligabue annuncia Certe Notti a Torino

21 set 2025

TORINO – Luciano Ligabue è pronto a tornare sul palco con una nuova serie di appuntamenti che si preannunciano memorabili. Dopo il grande successo de “La notte di certe notti”, andata in scena alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, il 2026 segna la prosecuzione delle celebrazioni per i trent’anni di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, pietre miliari della sua carriera, oltre che per i vent’anni dal primo storico Campovolo. Il prossimo anno porterà con sé non solo grandi emozioni ma anche nuovi palchi. Il 17 giugno Ligabue si esibirà per la prima volta all’Allianz Stadium di Torino con “Certe notti a Torino”, uno show che promette di essere molto più di un concerto: un vero e proprio viaggio nel mondo del Liga. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

