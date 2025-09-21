Viareggio, 21 settembre 2025 – E’ riconosciuto dagli addetti ai lavori tra i manager più attenti e preparati nel campo della grande nautica. Pietro Angelini, direttore generale di Navigo, il consorzio con la più estesa rete di aziende di nautica della Toscana, una delle principali d’Europa, pensa già a quello che immagina, in un prossimo futuro, come la risposta italiana al salone di Monaco. Direttore, cosa bolle in pentola? “Stiamo seramente pensando a un salone alternativo a quello di Monaco che metta in vetrina i superyacht. La competizione sarà sempre più forte tra i cantieri di Viareggio e gli altri shipyard che costruiscono yacht dai 30 metri in su. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’idea a cui lavora Navigo: un salone galleggiante di superyacht da riportare in darsena