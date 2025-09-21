Librino ‘Palazzo di Cemento’ | pusher 20enne sorpreso sul pianerottolo e arrestato
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli al “palazzo di cemento”. Nel corso di un’operazione mirata contro lo spaccio di droga, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Fontanarossa hanno fatto irruzione nel noto “palazzo di cemento” di viale Moncada, nel quartiere Librino, per anni considerato una delle principali piazze di spaccio della città. Durante la perlustrazione dei pianerottoli, i militari hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di fuggire lungo le scale senza riuscirci. Il sequestro della droga. Il ragazzo, un 20enne residente a Librino, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: librino - palazzo
è in corso di svolgimento a Pordenone l'edizione 2025 di pordenonelegge.it, "la Festa del Libro e della Libertà, la festa dei libri, per i libri, con i libri, con chi li fa e chi li legge...", quindi è un po' anche la vostra festa, di voi che avete già letto il mio magico librino - facebook.com Vai su Facebook
Catania, arrestato pusher 17enne a Librino. Trovati oltre 1,5 kg di droga e una pistola - La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 17 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Segnala rainews.it
Blitz antidroga dei carabinieri a Librino, 4 arresti. Pusher protetti da 15 telecamere - Protetti da 15 telecamere a circuito chiuso, avevano esposto persino un cartello con la scritta 'Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno'. Da rainews.it