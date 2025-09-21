Libertas Livorno l’esordio è amaro | con Cento non basta Woodson
Libertas Livorno 1947 – Sella Cento 68-77 (20-19, 38-36, 47-58) LIBERTAS LIVORNO 1947: Avery Woodson 32 (1014, 26), Matt Tiby 9 (36, 04), Ariel Filloy 8 (12, 24), Luca Possamai 6 (35, 00), Matteo Piccoli 5 (13, 14), Niccolo Filoni 4 (23, 01), Tommaso Fantoni 4 (13, 00), Fabio Valentini 0 (04, 07), Luca Tozzi 0 (01, 00), Nicolò Isotta 0 (02, 00) Tiri liberi: 11 14 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Matt Tiby 9) – Assist: 14 (Fabio Valentini 5) SELLA CENTO: Stacy Davis iv 22 (49, 24), Nicola Berdini 13 (13, 01), Edoardo Tiberti 9 (47, 00), Matteo Montano 8 (01, 14), Gabe Devoe 6 (12, 14), Alessandro Scarponi 6 (11, 13), Abdel Fall 5 (14, 11), Luca Conti 4 (26, 02), Nicolas Tanfoglio 2 (13, 00), Massimiliano Moretti 2 (11, 00), Leonardo Guerrieri 0 (00, 00) Tiri liberi: 27 38 – Rimbalzi: 37 5 + 32 (Stacy Davis iv 10) – Assist: 13 (Nicola Berdini 4) BRESCIA – Per essere un esordio casalingo era piuttosto lontano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
