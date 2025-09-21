Libertas Livorno è il giorno dell’esordio La prima avversaria è Cento
LIVORNO – Libertas Livorno, una ‘prima’ lontano da casa. Avversario di turno Sella Cento sul campo neutro di Brescia, stante la squalifica del campo degli amaranto. Per la squadra di Andrea Diana il primo impegno di annuncia tosto perché Cento ha mantenuto l’intelaiatura della squadra che l’anno scorso – con un girone di ritorno scintillante – ha ottenuto una salvezza tranquilla. È stato confermato coach di Paolantonio e sono rimasti pure i due americani Devoe e Davis con quest’ultimo che a marzo al PalaMacchia giustiziò la Libertas. In casa amaranto, però c’è ottimismo. Il precampionato ha fornito ottime risposte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: libertas - livorno
Basket A2 | Libertas Livorno, buona la 'prima': il test contro il Golfo Piombino finisce 101-81
Basket serie A2 | Libertas Livorno, in amaranto arriva Avery Woodson
Basket serie A2 | Libertas Livorno, al via la campagna abbonamenti 2025/2026: tutti i prezzi
Libertas Livorno 1947, che spettacolo!! - facebook.com Vai su Facebook
Napoli Basket - Libertas Livorno 52-36 Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio dal Napoli Basket 21-12, gli azzurri allungano e Napoli va all'intervallo lungo in vantaggio sul punteggio di 52-36. #NapoliBasketball | #DestinationNapoli - X Vai su X
A2 - Libertas Livorno alla prima sul neutro di Brescia contro Sella Cento - Avversario di turno Sella Cento sul campo neutro di Brescia, stante la squalifica del campo degli Amaranto. Riporta pianetabasket.com