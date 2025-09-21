Libertas Livorno è il giorno dell’esordio La prima avversaria è Cento

Corrieretoscano.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LIVORNOLibertas Livorno, una ‘prima’ lontano da casa. Avversario di turno Sella Cento sul campo neutro di Brescia, stante la squalifica del campo degli amaranto.   Per la squadra di Andrea Diana il primo impegno di annuncia tosto perché Cento ha mantenuto l’intelaiatura della squadra che l’anno scorso – con un girone di ritorno scintillante – ha ottenuto una salvezza tranquilla. È stato confermato coach di Paolantonio e sono rimasti pure i due americani Devoe e Davis con quest’ultimo che a marzo al PalaMacchia giustiziò la Libertas. In casa amaranto, però c’è ottimismo. Il precampionato ha fornito ottime risposte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: libertas - livorno

Basket A2 | Libertas Livorno, buona la 'prima': il test contro il Golfo Piombino finisce 101-81

Basket serie A2 | Libertas Livorno, in amaranto arriva Avery Woodson

Basket serie A2 | Libertas Livorno, al via la campagna abbonamenti 2025/2026: tutti i prezzi

libertas livorno 232 giornoA2 - Libertas Livorno alla prima sul neutro di Brescia contro Sella Cento - Avversario di turno Sella Cento sul campo neutro di Brescia, stante la squalifica del campo degli Amaranto. Riporta pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Libertas Livorno 232 Giorno