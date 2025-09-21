Libertas Livorno è il giorno dell’esordio La prima avversaria è Cento

LIVORNO – Libertas Livorno, una ‘prima’ lontano da casa. Avversario di turno Sella Cento sul campo neutro di Brescia, stante la squalifica del campo degli amaranto. Per la squadra di Andrea Diana il primo impegno di annuncia tosto perché Cento ha mantenuto l’intelaiatura della squadra che l’anno scorso – con un girone di ritorno scintillante – ha ottenuto una salvezza tranquilla. È stato confermato coach di Paolantonio e sono rimasti pure i due americani Devoe e Davis con quest’ultimo che a marzo al PalaMacchia giustiziò la Libertas. In casa amaranto, però c’è ottimismo. Il precampionato ha fornito ottime risposte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it