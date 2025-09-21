Liberi nove Beagle usati per la sperimentazione | dove sono chi se ne occupa e come fare per adottarli

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove cani di razza Beagle destinati alla sperimentazione dentro i laboratori dell'azienda farmaceutica Aptuit sono stati affidati alla Lav. Ecco chi sono e come si può fare richiesta per adottarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: liberi - nove

L'egiziano accoltellato sulla spiaggia di Porto Palo: tutti liberi i nove indagati

Nuovo sequestro di beagle ad Aptuit: nove cani ora liberi.

Cerca Video su questo argomento: Liberi Nove Beagle Usati