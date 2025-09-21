Lexus Tolentino Open la finale è tra Brancaccio e Oliynykova

Tolentino (Macerata) 21 settembre 2025 - La tennista Nuria Brancaccio in finale al Lexus Tolentino Open. Sono passati oltre tre anni dall’ultima (e unica) finale giocata a livello Wta 125. A Bari, nel 2022, la campana si arrese all’austriaca Julia Grabher, ma dopo un lungo inseguimento la 25enne azzurra si è guadagnata l’opportunità di provarci una seconda volta. E ieri sera, contro l’olandese Arantxa Rus, mancina classe 1990, sulla terra battuta del Tennis Tolentino, la più forte è stata lei, seguita in tribuna da una leggenda del tennis azzurro come Roberta Vinci, oltre che dal coach Matteo Giangrande e dal preparatore atletico Diego Compiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lexus Tolentino Open, la finale è tra Brancaccio e Oliynykova

In questa notizia si parla di: lexus - tolentino

Lexus Tolentino Open. Oggi il debutto di Trevisan

Una doppietta tricolore sul Centrale che ha regalato la notizia più attesa: la prima edizione del Lexus Tolentino Open avrà due semifinaliste italiane - facebook.com Vai su Facebook

Marcozzi (FI) a Ricci, 'il grande tennis è già nelle Marche'. "Prestigioso Lexus Tolentino Open WTA 125" da 115mila euro #ANSA - X Vai su X

Lexus Tolentino Open, la finale è tra Brancaccio e Oliynykova; Arantxa Rus l’ultima semifinalista del Lexus Tolentino Open. Brancaccio/Ambrosio in finale nel doppio; Tolentino Open: Brancaccio e Ambrosio assolute protagoniste, finale in doppio e semifinale in singolare.

Lexus Tolentino Open, la finale è tra Brancaccio e Oliynykova - «Grazie al pubblico che mi sta sostenendo: è stato amore a prima vista» ... Secondo msn.com

Lexus Tolentino Open. Due italiane in semifinale - Oggi si disputeranno la finale del doppio e i penultimi atti del singolare. Segnala sport.quotidiano.net