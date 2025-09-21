L’ex Ministro degli Esteri ucraino fuggito e già tornato Accuse pesanti contro Zelensky
L’ex ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha scatenato nelle ultime due settimane polemiche e intrighi. Fuggito in Polonia, ha rilasciato un’intervista pesante al Corriere della Sera in cui ha denunciato il comportamento di Zelensky. Tornato a Kiev di soppiatto, ha fatto dichiarazioni che hanno provocato repliche immediate. Attriti con Zelensky e “dimissioni”. Kuleba è stato ministro per ben 4 anni, dal marzo 2020 al settembre 2024, un quadriennio a dir poco cruciale. L’anno scorso ha lasciato il dicastero a seguito di quello che i media europei hanno delicatamente descritto come rimpasto. 🔗 Leggi su Follow.it
In questa notizia si parla di: ministro - esteri
L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore
La falsa interpretazione del ministro degli Esteri Tajani sul significato della bandiera dell’Unione Europea
Il ministro degli esteri cinese Wang Yi in visita ufficiale in Europa
Il ministro degli Esteri estone, Sven Mikser Tsahkna, ha convocato l’incaricato d’affari russo a Tallinn per presentare una protesta formale. L’Unione Europea annuncia la propria solidarietà - facebook.com Vai su Facebook
Israele, ministro Esteri contro con Sanchez: "Vergogna per la Spagna" #israele #guerra #gaza #qatar #doha #15settembre - X Vai su X
Ucraina l’ex ministro Kuleba fugge in Polonia | Scappato come un ladro nella notte.
Woody Allen ha infastidito il ministero degli Esteri ucraino - Il ministero degli Esteri ucraino ha diffuso una nota in cui ha criticato Woody Allen, il celebre regista statunitense di Io e Annie, Manhattan e Harry a pezzi, per la sua apparizione alla Settimana ... Lo riporta ilpost.it
Woody Allen in collegamento con il festival del cinema di Mosca, l’indignazione del ministro degli Esteri ucraino: “Una vergogna e un insulto” - Woody Allen è intervenuto online nel corso di un dibattito in occasione della Settimana internazionale del cinema di Mosca, in corso dal 23 al 27 agosto. Riporta blitzquotidiano.it