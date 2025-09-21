L’ex ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha scatenato nelle ultime due settimane polemiche e intrighi. Fuggito in Polonia, ha rilasciato un’intervista pesante al Corriere della Sera in cui ha denunciato il comportamento di Zelensky. Tornato a Kiev di soppiatto, ha fatto dichiarazioni che hanno provocato repliche immediate. Attriti con Zelensky e “dimissioni”. Kuleba è stato ministro per ben 4 anni, dal marzo 2020 al settembre 2024, un quadriennio a dir poco cruciale. L’anno scorso ha lasciato il dicastero a seguito di quello che i media europei hanno delicatamente descritto come rimpasto. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - L’ex Ministro degli Esteri ucraino fuggito e già tornato. Accuse pesanti contro Zelensky