Lewis Capaldi svela il nuovo singolo Something In The Heavens

Milano, 21 set. (askanews) – Dopo settimane di anticipazioni e un ritorno trionfale con un tour dopo due anni di assenza, la superstar mondiale Lewis Capaldi ha svelato il suo nuovo singoloSomething In The Heavens”, un inno emozionante che arriva dritto al cuore. Scritta insieme ai cantautori Connor & Riley McDonough, “Something In The Heavens” descrive la perdita in tutte le sue forme, ma anche i barlumi di speranza che rimangono, ed è l’ennesimo esempio mozzafiato dello straordinario dono di Lewis di arrivare dritto all’anima degli ascoltatori. “Ti amerò fino al mio ultimo respiro, te ne sei andata ma qualcosa in Cielo mi dice che saremo di nuovo insieme”, canta Capaldi, mentre ancora una volta riesce a scovare senza sforzo le emozioni più profonde di ogni ascoltatore, catturandolo e non lasciandolo andare via. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

