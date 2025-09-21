Lettera a un bambino per spiegargli cos'è questa cosa della Global Sumud Flotilla

Bambino, bambina, siediti un momento e ti racconto cos'è la Global Sumud Flotilla, un nome strano per gente che sogna forte e fortissimo e vuole costringere i Governi ad aprire un varco umanitario per la Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

