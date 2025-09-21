L' Estonia | I jet russi hanno ignorato i segnali dei piloti italiani | Media | Putin cerca l' escalation militare sa che Trump non agirà

Secondo la Reuters, "il Pentagono ha messo in guardia i diplomatici europei sul fatto che gli Stati Uniti hanno intenzione di tagliare parte dell'assistenza di sicurezza ai Paesi Baltici". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Estonia: "I jet russi hanno ignorato i segnali dei piloti italiani" | Media: "Putin cerca l'escalation militare, sa che Trump non agirà"

In questa notizia si parla di: estonia - russi

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia

F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi in Estonia: lo scramble nello spazio aereo Nato

F-35 italiani basati in Estonia intercettano jet russi

Estonia: piloti russi hanno ignorato avvertimenti Nato ? https://l.euronews.com/85dD - X Vai su X

Tg3. . Resta alta la tensione sul fronte orientale dell'Europa. Il Cremlino respinge l'accusa di sconfinamento dopo che tre caccia russi sarebbero stati intercettati nei cieli dell'Estonia. La Polonia fa decollare i suoi aerei . Massicci attacchi sull'Ucraina. Lucia Sgu - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky: attendiamo sanzioni Usa a Russia. Bloomberg: Putin opta per escalation, Trump non agirà - Zelensky: L'Europa sta facendo la sua parte, ora forti sanzioni anche dagli Usa; Mig russi violano lo spazio aereo estone, in volo due F-35 italiani: ecco come li hanno respinti | La diretta; Guerra Russia-Ucraina: tutte le news di oggi sul conflitto.

Mosca smentisce che i jet russi abbiano violato lo spazio aereo dell’Estonia. Tallinn: “Hanno ignorato i segnali degli F-35 italiani” - Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Tre jet militari russi hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia - Il governo dell’Estonia ha detto che venerdì tre jet militari russi hanno violato il suo spazio aereo, in cui sono rimasti per dodici minuti senza permesso. Lo riporta ilpost.it