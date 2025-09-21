L’estinzione dei dinosauri non aviari, avvenuta circa 66 milioni di anni fa, è un evento che ha segnato profondamente la storia del nostro pianeta. Ma sapevate che il suo impatto va ben oltre la semplice scomparsa di queste creature maestose? Un recente studio pubblicato su Communications Earth & Environment rivela che i dinosauri hanno influenzato l’ambiente in modo così radicale che la loro estinzione ha portato a cambiamenti significativi nel paesaggio terrestre e, di conseguenza, nella documentazione geologica. Luke Weaver, paleontologo dell’Università del Michigan, spiega che spesso si pensa al cambiamento climatico come principale motore delle trasformazioni ambientali e biologiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’estinzione dei dinosauri ha letteralmente cambiato la Terra (e ora sappiamo perché)