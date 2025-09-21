L’estate in cui Hikaru è morto | la maledizione degli Indo

Gli appuntamenti settimanali con L’estate in cui Hikaru è morto proseguono su Netflix, e durante gli ultimi due episodi Yoshiki e Hikaru continuano le ricerche sul sommo Nonuki, portando lo spettatore in viaggio con loro, in un mosaico di scoperte e informazioni che sembrano formare un quadro troppo grande e inquietante per dei ragazzi del liceo. Il culto del sommo Nonuki sembra avere origini antiche, un misto di varie leggende collegate, di cui la famiglia di Hikaru (la famiglia Indo ) sembra fare parte da generazioni. Ciò che è certo, è che questo spirito della montagna, che ora occupa il corpo del defunto Hikaru, attrae le impurità e le usa per scatenare la sua rabbia sui villaggi vicini, se questi non gli offrono dei sacrifici. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - L’estate in cui Hikaru è morto: la maledizione degli Indo

