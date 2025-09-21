L' esecuzione dell' inno americano ai funerali di Kirk

Tgcom24.mediaset.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Star-Spangled Banner, l'inno nazionale americano, ha riecheggiato allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, durante la cerimonia per l'attivista Charlie Kirk, ucciso in Utah con un colpo d'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

l esecuzione dell inno americano ai funerali di kirk

© Tgcom24.mediaset.it - L'esecuzione dell'inno americano ai funerali di Kirk

In questa notizia si parla di: esecuzione - inno

Regina Elisabetta, le news del 9 settembre: bagno di folla per Carlo III; Funerali di Elisabetta II, l'inchino del mondo: la regina sepolta nella cappella di St George. La commozione di re Carlo III a Westminster.

Cerca Video su questo argomento: Esecuzione Inno Americano Funerali