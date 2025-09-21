L’Eroe Stramaccioni ho solo fatto quello che andava fatto | In Vacanza Salva Due Vite

Inter, Stramaccioni sul salvataggio: “La vita è il bene più prezioso” Anche se la notizia è datata, fa sempre bene ricordare a tutti, quali siano i valori fondanti dell’essere umano, ovvero solidarietà e rispetto della vita altrui. Non sempre gli eroi del calcio indossano pantaloncini e scarpini in campo, a volte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Stramaccioni salva due ragazze che stavano annegando: "Ma non chiamatemi eroe"

