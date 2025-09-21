L' equipaggio del primo catamarano accessibile si disabili ricevuto al Comune di Acireale
L’equipaggio de “Lo spirito di Stella”, primo catamarano al mondo che può essere utilizzato anche da persone con disabilità, è stato ricevuto al Palazzo di Città di Acireale dall’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Licciardello, delegato in tal senso dal sindaco, Roberto Barbagallo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: equipaggio - primo
Cina: completa primo test di atterraggio, decollo di lander lunare con equipaggio
Cina: lander lunare con equipaggio completa primo test atterraggio, decollo
La Cina completa il primo test di atterraggio e decollo per il lander lunare con equipaggio
Il razzo lunare di Artemis II è pronto a volare con equipaggio! La NASA ha completato l’assemblaggio del razzo Space Launch System (SLS) per la missione Artemis II, che porterà quattro astronauti in orbita attorno alla Luna. È il primo razzo lunare con equipa - facebook.com Vai su Facebook
L'equipaggio del primo catamarano accessibile si disabili ricevuto al Comune di Acireale; Riposto, mare, sport e inclusione con Lo spirito di Stella; A Milazzo il catamarano “Lo Spirito di Stella”, unico al mondo senza barriere architettoniche.
Scopri come viaggiare sul primo catamarano accessibile grazie ad Exposanità - Exposanità 2018 offre una ghiotta occasione per chi voglia partecipare a “WoW 2018”, il viaggio a tappe a bordo del catamarano accessibile creato da Andrea Stella Dopo l’impresa dello scorso anno, con ... Da disabili.com