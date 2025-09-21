L' equipaggio del primo catamarano accessibile si disabili ricevuto al Comune di Acireale

L’equipaggio de “Lo spirito di Stella”, primo catamarano al mondo che può essere utilizzato anche da persone con disabilità, è stato ricevuto al Palazzo di Città di Acireale dall’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Licciardello, delegato in tal senso dal sindaco, Roberto Barbagallo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

