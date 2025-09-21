Due poteri, una sfida comune. Meloni e Prevost tra guerre e genocidi portano sulle spalle il medesimo fardello: la giustizia. Per la premier si chiama referendum, per il Papa si chiama processo Becciu, il cui appello si apre domani. Il primo vero banco di prova di Leone XIV non è teologico né geopolitico, ma giudiziario. Dal verdetto sull'affaire Becciu dipenderà la possibilità per la Curia di ritrovare credibilità, ruolo e pace. Sorprendentemente, nei giorni scorsi, il Pontefice ha ricevuto monsignor Alejandro Arellano Cedillo, decano della Rota e presidente del collegio d'appello, e qualche giorno prima anche Venerando Marano, successore di Giuseppe Pignatone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Leone giustizialista o garantista. In Vaticano via all'appello di Becciu