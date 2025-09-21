leo neugebauer resiste nei 1500 e si laurea campione del mondo nel decathlon a tokyo

Leo Neugebauer corona il percorso di crescita effettuato negli ultimi anni e si laurea per la prima volta in carriera Campione del Mondo nel decathlon, trionfando a Tokyo al termine di una sfida a tre che si è decisa proprio nella decima e ultima prova. Un anno dopo l’argento olimpico di Parigi 2024, arriva dunque il primo titolo in un grande evento internazionale per il 25enne tedesco. Neugebauer, balzato al comando della classifica generale con i 64.34 metri nel giavellotto, è riuscito a difendere la sua leadership per una manciata di punti limitando i danni nei 1500 metri con un progresso di oltre sei secondi (nuovo personale in 4:31. 🔗 Leggi su Oasport.it

