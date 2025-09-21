Leo Messi da urlo | super assist e doppietta contro il DC United

È show di Lionel Messi in Mls. Nella partita tra Inter Miami e DC United, l'argentino si rende protagonista della vittoria della squadra di casa per 3-2 con una doppietta e un grande assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leo Messi da urlo: super assist e doppietta contro il DC United

