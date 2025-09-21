Leo Messi da urlo | super assist e doppietta contro il DC United

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È show di Lionel Messi in Mls. Nella partita tra Inter Miami e DC United, l'argentino si rende protagonista della vittoria della squadra di casa per 3-2 con una doppietta e un grande assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

leo messi da urlo super assist e doppietta contro il dc united

© Gazzetta.it - Leo Messi da urlo: super assist e doppietta contro il DC United

In questa notizia si parla di: messi - urlo

Leo Messi da urlo: super assist e doppietta contro il DC United; Le auto di Leo Messi: il garage milionario del super campione; Dybala da urlo, va in gol con la 10 dell’Argentina! Cile travolto 3-0.

Leo Messi fa ancora gol: ha comprato una super villa da 11 milioni di dollari in Florida - A Miami, in forza all'Inter statunitense, sta dimostrando una nuova giovinezza ed è forse anche per questo che il 10 argentino ha deciso di ... Come scrive fanpage.it

Adani paragona Messi a Gesù, l’ultimo urlo in telecronaca: “Trasforma l’acqua in vino!” - Altra partita dell'Argentina, altro gol di Messi, e altro show di Adani in telecronaca. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Leo Messi Urlo Super