Penultima gara da titolare della panchina bianconera per Nico Lelli (nella foto) che sostituiva ancora lo squalificato Tommaso Bellazzini, in tribuna insieme al direttore sportivo Simone Guerri a soffrire per le sorti dei suoi. "E’ stata una partita che abbiamo affrontato bene – dice l’ex vice di Pagliuca sempre sulla panchina del Siena - costruendo buone occasioni da gol e concedendo poco tranne nell’occasione in cui Michielan è stato molto bravo. Avremmo meritato di segnare prima visto che trovavamo gli spazi giusti. Poi dopo il rosso loro si son abbassati molto e c’è voluto un po’ per capire che dovevamo cambiare qualcosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lelli: "Costruite buone occasioni. Concesso poco". Barontini: "Spirito giusto, usciremo dal tunnel"