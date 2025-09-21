Lelli | Costruite buone occasioni Concesso poco Barontini | Spirito giusto usciremo dal tunnel
Penultima gara da titolare della panchina bianconera per Nico Lelli (nella foto) che sostituiva ancora lo squalificato Tommaso Bellazzini, in tribuna insieme al direttore sportivo Simone Guerri a soffrire per le sorti dei suoi. "E’ stata una partita che abbiamo affrontato bene – dice l’ex vice di Pagliuca sempre sulla panchina del Siena - costruendo buone occasioni da gol e concedendo poco tranne nell’occasione in cui Michielan è stato molto bravo. Avremmo meritato di segnare prima visto che trovavamo gli spazi giusti. Poi dopo il rosso loro si son abbassati molto e c’è voluto un po’ per capire che dovevamo cambiare qualcosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
