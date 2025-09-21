Legnano celebra Francesca Mainini | intitolata alla partigiana la palestra di via Calatafimi
Legnano – Da sabato questo luogo si chiama Palestra Francesca Mainini ed è sufficiente guardare dalle enormi finestre della palestra che si affacciano su via Calatafimi per riallacciare i fili della storia e delle vicende personali della partigiana legnanese. Proprio nell’edificio che si intravede da queste aperture, infatti, abitava la staffetta partigiana alla cui memoria è stato intitolata la struttura ed è a partire da questa coincidenza, sottolineata dal sindaco Lorenzo Radice, che ieri mattina è andata in scena la cerimonia di intitolazione della struttura, alla quale hanno partecipato anche Primo Minelli, presidente dell’Anpi provinciale, e il nipote della partigiana, Gianpaolo Mainini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: legnano - celebra
Tra dune e motori, Legnano celebra la Dakar con Diane Thierry-Mieg
Bennet e la GDO: 60 anni di innovazione a Legnano Bennet celebra i suoi 60 anni di attività con un evento significativo che evidenzia il suo ruolo pionieristico nella Grande Distribuzione Organizzata, iniziato nel 1965 a Legnano grazie alla famiglia Ratti, che - facebook.com Vai su Facebook
Da Marcora a Strada a Tosi. Scelti i grandi del passato per le nuove vie della città; La palestra di via Calatafimi intitolata alla staffetta partigiana Francesca Mainini; Cronaca e notizie Legnano e Altomilanese.
Intitolata la palestra Calatafimi di Legnano alla partigiana Francesca Mainini - “Lo abbiamo fatto per tutti” diceva lei ai figli e ai nipoti, finchè è stata in vita, Francesca Mainini partigiana negli anni della Resistenza, alla quale ... Scrive settenews.it
Palestra di via Calatafimi a Legnano: un rinnovo da 630mila euro grazie al Pnrr - L'edificio, intitolato alla partigiana Francesca Mainini, è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione energetica e strutturale. Lo riporta legnanonews.com