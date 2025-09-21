Legnano celebra Francesca Mainini | intitolata alla partigiana la palestra di via Calatafimi

Legnano – Da sabato questo luogo si chiama Palestra Francesca Mainini ed è sufficiente guardare dalle enormi finestre della palestra che si affacciano su via Calatafimi per riallacciare i fili della storia e delle vicende personali della partigiana legnanese. Proprio nell’edificio che si intravede da queste aperture, infatti, abitava la staffetta partigiana alla cui memoria è stato intitolata la struttura ed è a partire da questa coincidenza, sottolineata dal sindaco Lorenzo Radice, che ieri mattina è andata in scena la cerimonia di intitolazione della struttura, alla quale hanno partecipato anche Primo Minelli, presidente dell’Anpi provinciale, e il nipote della partigiana, Gianpaolo Mainini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

