Legata e rapinata in casa l' incubo vissuto ieri da una 79enne nel Vicentino

Una donna di 79 anni è stata aggredita, legata e rapinata in casa sua a Marostica (Vicenza) ieri sera. L’allarme è scattato verso le 22.40 quando un passante ha sentito le grida e ha notato la casa completamente aperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza medicalizzata di Bassano. La donna è stata trovata legata e con evidenti segni di percosse al volto: era stata picchiata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Legata e rapinata in casa, l'incubo vissuto ieri da una 79enne nel Vicentino

In questa notizia si parla di: legata - rapinata

SALERNO, 34ENNE ARRESTATO PER RAPINA. LA DENUNCIA DELLA VITTIMA A Salerno un 34enne è stato arrestato dalla Polizia per il reato di rapina. La ragazza vittima ha allertato il 112 riferendo che un uomo l'aveva rapinata bloccandole con forz - facebook.com Vai su Facebook

I ladri fanno irruzione nella sua casa: pensionata legata, picchiata e rapinata; Rapina choc all'ora di pranzo: giovane immobilizzato in casa. Banditi scappano con il bottino; MALO | COPPIA LEGATA E RAPINATA IN CASA DA 4 MALVIVENTI, 50.000 EURO IL BOTTINO.

Legata e rapinata in casa, l'incubo vissuto ieri da una 79enne nel Vicentino - Una donna di 79 anni è stata aggredita, legata e rapinata in casa sua a Marostica (Vicenza) ieri sera . Lo riporta gazzettadelsud.it

Legata, imbavagliata e picchiata selvaggiamente durante una rapina in casa: 79enne in codice rosso, è caccia a i rapinatori - Un’anziana di 79 anni è stata aggredita e rapinata nella sua abitazione di Marostica (Vicenza). Come scrive leggo.it