"Pontida è Pontida, ma la Lega di oggi non è la Lega di 30 anni fa e la Lega che avremo fra 10 anni non sarà la Lega di oggi. Ho fatto gli auguri a Umberto Bossi l'altro giorno, ci ho parlato al telefono ed è sempre sul pezzo. Non ho mai fatto il cheerleader per nessun leader, ma devo dire che Bossi ha avuto un grande merito e una grande intuizione: ha dato voce a chi non aveva voce ". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine del raduno della Lega a Pontida (Bergamo). Vannacci sarà la Lega dei prossimi 10 anni? "Perché dovrebbe esserlo? In Lega abbiamo un sacco di persone in gamba, i segretari si scelgono nei congressi, che coinvolgono il popolo della Lega.

© Lapresse.it - Lega, Zaia: "Vannacci un valore se fa il leghista"