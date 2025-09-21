Lega Salvini | 14 febbraio grande manifestazione per civiltà occidentale
Pontida (Bg), 21 set. (askanews) – “Non prendete impegni per sabato 14 febbraio. L’amore per la nostra famiglia, per le nostre radici, per le nostre terre” darà luogo alla “più grande manifestazione che si ricordi per i valori, i diritti, i confini e le libertà della civiltà occidentale”. Lo ha annunciato Matteo Salvini ai militanti leghisti radunati a Pontida: “A testa alta, chiedo il vostro impegno, in cambio vi offro la mia vita: non dovete cambiare mai, liberi, forti e senza paura”, ha concluso Salvini, chiudendo questa edizione di Pontida. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Salvini a Pontida al raduno della Lega lancia la manifestazione del 14 febbraio - Alle 13 sul palco Matteo Salvini che ha ricordato il fondatore Umberto Bossi, Silvio Berlusconi e Roberto Maroni. Lo riporta ecodibergamo.it
