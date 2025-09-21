Lega Pro | Pergolettese-Inter Under 23 | 0-2 tabellini e cronaca

Inter, svelato lo staff tecnico della formazione Under 23 Nella 5ta giornata del girone A di Lega Pro, l’Under 23 di Stefano Vecchi, vince per 2-0 sul difficile campo della lanciatissima Pergolettese, che veniva da 3 successi di fila dopo la sconfitta della 1ma giornata di campionato. Un successo che vale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Marquinhos: 'Atalanta? Le squadre italiane sono sempre dure da affrontare'. Video; Serie C: il calendario dell'Inter U23; La Pergolettese esordisce in casa contro il Renate.

lega pro pergolettese interPergolettese, partita amara al Voltini: errori fatali e ko con l’Inter Under 23 (0-2) - Due disattenzioni decisive condannano i gialloblu, incapaci di sfruttare superiorità numerica e occasioni sottoporta, nonostante il sostegno del pubblico di casa ... Da laprovinciacr.it

Inter, UFFICIALE: Ferrara alla Pergolettese - it", è ufficiale, in casa Inter, il passaggio in comproprietà del giovane terzino sinistro Marco Ferrara alla Pergolettese, club di Lega Pro. Riporta calciomercato.com

