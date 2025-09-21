Lega Pro | Pergolettese-Inter Under 23 | 0-2 tabellini e cronaca
Inter, svelato lo staff tecnico della formazione Under 23 Nella 5ta giornata del girone A di Lega Pro, l’Under 23 di Stefano Vecchi, vince per 2-0 sul difficile campo della lanciatissima Pergolettese, che veniva da 3 successi di fila dopo la sconfitta della 1ma giornata di campionato. Un successo che vale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Pergolettese, partita amara al Voltini: errori fatali e ko con l’Inter Under 23 (0-2) - Due disattenzioni decisive condannano i gialloblu, incapaci di sfruttare superiorità numerica e occasioni sottoporta, nonostante il sostegno del pubblico di casa ... Da laprovinciacr.it
