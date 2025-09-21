Lega l' omaggio di Pontida a Charlie Kirk | le parole di Salvini e Bardella

Migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione della Lega a Pontida. I leghisti hanno reso omaggio a Charlie Kirk: il leader del partito, il vicepremier Matteo Salvini, ha chiesto un minuto di applausi per l’attivista conservatore americano ucciso. “Possa raggiungere l’Arizona”, ha detto. Ha ricordato l’attività di Kirk nei dibattiti universitari, dicendo che era solito “guardare le persone negli occhi”. Alla manifestazione hanno partecipato anche Jordan Bardella, presidente del Rassemblement Nationale francese e dei Patrioti per l’Europa, e Flavio Bolsonaro, senatore brasiliano e figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

