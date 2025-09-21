Lega Bossi firma la ‘Carta della Lombardia’ | Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia

Webmagazine24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il fondatore della Lega Umberto Bossi annuncia all'Adnkronos di aver sottoscritto la 'carta della Lombardia', presentata da Massimiliano Romeo, uno degli esponenti storici della Lega nord e attuale capogruppo al Senato del Carroccio, che con lo slogan 'Meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma' punta a una maggiore centralità della regione simbolo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lega - bossi

Dal ‘senatur’ Bossi al generale Vannacci: com’è cambiata la Lega che ha invaso il pratone di Pontida

Lega: Salvini, 'auguri a Bossi per gli 84 anni, tutto cominciato grazie a suo genio'

Umberto Bossi compie 84 anni: una cartolina nella chat della Lega per omaggiarlo

Lega, Salvini segretario per la terza volta: dalla sfida con Bossi nel 2013 alla svolta sovranista - Da "rottamatore" della vecchia Lega Nord di Bossi a sovranista pro Trump (e anti riarmo) oggi. Riporta ilgazzettino.it

Reguzzoni: Fermatevi su Bossi, sarebbe la fine della Lega - L’ex capogruppo ed esponente del cerchio magico contro i maroniani sull’ipotesi di espellere il padre fondatore del Carroccio «Espellere Umberto Bossi dalla Lega Nord sarebbe come cacciare Gesù Cristo ... Come scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Bossi Firma 8216carta