Lega Bossi firma la ‘Carta della Lombardia’ | Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia
(Adnkronos) – Il fondatore della Lega Umberto Bossi annuncia all'Adnkronos di aver sottoscritto la 'carta della Lombardia', presentata da Massimiliano Romeo, uno degli esponenti storici della Lega nord e attuale capogruppo al Senato del Carroccio, che con lo slogan 'Meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma' punta a una maggiore centralità della regione simbolo .
Dal ‘senatur’ Bossi al generale Vannacci: com’è cambiata la Lega che ha invaso il pratone di Pontida
Lega: Salvini, 'auguri a Bossi per gli 84 anni, tutto cominciato grazie a suo genio'
Umberto Bossi compie 84 anni: una cartolina nella chat della Lega per omaggiarlo
Da "vecchia" legologa , #Bossi #Maroni @matteosalvinimi x l'ex Panorama (Mondadori), sul piano professionale credo sia difficile scrivere di Lega senza mai #Pontida. Continuiamo a farlo per http://Startmag.it. Ora partenza da Orvieto. Dritti sull' l'A1. - X Vai su X
Auguri a Umberto Bossi, fondatore della #Lega @legaofficial che oggi #19settembre compie 84 anni! Auguri, Capo! - facebook.com Vai su Facebook
Lega, Salvini segretario per la terza volta: dalla sfida con Bossi nel 2013 alla svolta sovranista - Da "rottamatore" della vecchia Lega Nord di Bossi a sovranista pro Trump (e anti riarmo) oggi. Riporta ilgazzettino.it
Reguzzoni: Fermatevi su Bossi, sarebbe la fine della Lega - L’ex capogruppo ed esponente del cerchio magico contro i maroniani sull’ipotesi di espellere il padre fondatore del Carroccio «Espellere Umberto Bossi dalla Lega Nord sarebbe come cacciare Gesù Cristo ... Come scrive panorama.it