Lega arrivano i ministri Andreolli | La forza della filiera di governo
La città si appresta a vivere un martedì da leghisti. Il prossimo 23 settembre all’hotel Cruiser arriveranno il vicepremier Matteo Salvini e quattro ministri – Giorgetti, Valditara, Calderoli e Locatelli – in un colpo solo. L’appuntamento pubblico sarà alle ore 18 e prefigura un dispiegamento di forze senza precedenti, tanto che i maliziosi del campo largo di sinistra ci leggono la paura, da parte della coalizione di destra di perdere le elezioni. "Tutt’altro – risponde Dario Andreolli, 44 anni, consigliere comunale, candidato alle regionali nella lista della Lega –. La presenza di primissimo piano dimostra il valore di una filiera di Governo a disposizione: non è propaganda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
