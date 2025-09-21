Lega A Fontana | Incontrato Vannacci ci siamo parlati

" Ho incontrato Vannacci, ci siamo salutati, abbiamo parlato e mi ha posto un problema amministrativo che proveremo a risolvere". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana, a margine del raduno leghista di Pontida. A chi gli chiedeva cosa intendesse con la frase ' non ci faremo vannaccizzare ', Fontana ha risposto: "Intendevo che difenderemo i nostri valori, bisogna mantenerli, ieri ha detto che i valori della Lega non si toccano. Sarà diventato leghista? Può essere ".

