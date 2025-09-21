Lecco, 21 settembre 2025 – Una lunga estate che sembra non voler finire mai sulla Statale 36. La Statale 36 del lago di Como e dello Spluga è stata chiusa nel pomeriggio tra Colico e Dervio in direzione sud, verso Lecco, per il troppo traffico. Migliaia di automobilisti stanno tornando verso le città della Brianza e dell'hinterland di Milano dopo l'ultimo week end estivo sul lago di Como o sulle montagne della Valtellina e della Valsassina. Traffico intenso. A causa dell'intenso traffico, lo svincolo di Piona è stato chiuso e gli automobilisti dirottati sulla Sp 72, la provinciale rivierasca, con reimmissione a Dervio e a Bellano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, troppo traffico sulla Statale 36: la Superstrada chiude tra Colico e Dervio