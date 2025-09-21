Lecco incidenti in montagna e in strada | ultima domenica d' estate da bollino rosso

Lecco, 21 settembre 2025 – Infortuni in montagna e incidenti in strada nel Lecchese durante l'ultima domenica d'estate. I soccorritori del Soccorso alpino si sono messi in marcia e i sanitari dell'eliambulanza sono decollati diverse volte per recuperare e assistere escursionisti infortunati o in difficoltà. A Mandello del Lario è stato soccorso un escursionista di 39 anni caduto in Grignetta. A Ballabio si è infortunato un 39enne. Sopra Lecco è stato recuperato un uomo di 48 anni rimasto bloccato in una zona impervia e poco accessibile. A Esino Lario una signora di 62 anni si è rotta una gamba sul Monte Pilastro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, incidenti in montagna e in strada: ultima domenica d'estate da bollino rosso

