Lecco due amiche 21enni uccise sulla provinciale L' autista straniero aveva assunto droghe

Ilgiornale.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazze di 21 anni sono morte nella tarda serata di ieri a Brivio, in provincia di Lecco, dopo essere state investite da un'auto che le ha travolte mentre camminavano sul ciglio della strada provinciale. Le due giovani si stavano recando insieme ad una terza amica, rimasta illesa, alla festa del paese. Alla guida dell'auto era un uomo di 34 anni - originario dell'Est Europa e non residente in zona - risultato positivo al narcotest e non all'alcoltest. L'impatto, avvenuto nei pressi di una palestra, non ha lasciato scampo alle due giovani che sono morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lecco due amiche 21enni uccise sulla provinciale l autista straniero aveva assunto droghe

© Ilgiornale.it - Lecco, due amiche 21enni uccise sulla provinciale. L'autista straniero aveva assunto droghe

In questa notizia si parla di: lecco - amiche

Brivio (Lecco), due amiche di 21 anni falciate e uccise sulla provinciale

Lecco, due amiche 21enni uccise sulla provinciale. Arrestato uno straniero che era alla guida dell'auto

Brivio, amiche 21enni travolte da un furgone: morte Milena Marangon e Giorgia Cagliani. Arrestato l’investitore, era drogato; Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due amiche di 21 anni travolte e uccise da un furgone a Brivio. Festa di paese annullata; Due amiche di 21 anni uccise da un'auto nel Lecchese, travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese: arrestato 34enne. L'ipotesi dietro l'incidente.

lecco due amiche 21enniDue 21enni falciate e uccise mentre camminano a bordo strada per andare alla festa del paese - Poco dopo le 22, lungo via Airuno nella zona industriale, un’auto ha investito tre giovani che ... Riporta ilnotiziario.net

Falciate da un furgone mentre andavano alla festa del paese, morte due amiche 21enni - Proseguono le indagini dei carabinieri sul grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco. Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Lecco Due Amiche 21enni