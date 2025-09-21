Lecco chi erano le due ragazze travolte e uccise in un incidente a Brivio

Si chiamano Milena Marangon e Giorgia Cagliani le due ragazze travolte e uccise in un incidente avvenuto la scorsa notte a Brivio, in provincia di Lecco. Entrambe 21enni, le vittime stavano camminando a piedi sul bordo della carreggiata, in un tratto senza marciapiede, per raggiungere una festa di paese, quando un'auto le ha colpite alle spalle dopo aver urtato un altro veicolo in sosta. La giovane sopravvissuta nell'incidente è una coetanea residente in un vicino centro della Brianza lecchese, trovata sotto shock dai primi soccorritori. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Lecco, chi erano le due ragazze travolte e uccise in un incidente a Brivio

