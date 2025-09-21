Le ultimissime su Inter-Sassuolo Chivu con Martinez in porta Dove vederla in tv
Milano, 20 settembre 2025 – La bella vittoria di Amsterdam, il pareggio della Juve a Verona da sfruttare: l’Inter chiede strada al Sassuolo di Fabio Grosso. La squadra di Chivu è ancora a caccia di continuità, tra alti e bassi, e i neroverdi spesso sono stati bestia nera, ma l’occasione per provare ad accorciare nelle parti alte della classifica è ghiotta. Da valutare le condizioni di Lautaro Martinez, Esposito ha comunque dimostrato contro l’Ajax di essere pronto, mentre in porta possibile chance per l’altro Martinez, Josep, con Chivu che dunque inizia a ruotare gli uomini dati gli impegni infrasettimanali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Chivu: 'Lautaro c'è, un Martinez giocherà'; Fantacalcio, l’Inter riceve il Sassuolo: le ultime di formazione; Inter, le ultime su Lautaro, Esposito e Calha in vista del Sassuolo.
Inter-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I nerazzurri di Chivu e i neroverdi di Grosso giocano a San Siro nel quarto turno del massimo campionato italiano ... Riporta tuttosport.com
Pronostico Inter-Sassuolo: Chivu pronto a sfatare il tabù - Sassuolo è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: formazioni, pronostico, tv, streaming. Scrive ilveggente.it