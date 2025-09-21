Milano, 20 settembre 2025 – La bella vittoria di Amsterdam, il pareggio della Juve a Verona da sfruttare: l’Inter chiede strada al Sassuolo di Fabio Grosso. La squadra di Chivu è ancora a caccia di continuità, tra alti e bassi, e i neroverdi spesso sono stati bestia nera, ma l’occasione per provare ad accorciare nelle parti alte della classifica è ghiotta. Da valutare le condizioni di Lautaro Martinez, Esposito ha comunque dimostrato contro l’Ajax di essere pronto, mentre in porta possibile chance per l’altro Martinez, Josep, con Chivu che dunque inizia a ruotare gli uomini dati gli impegni infrasettimanali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le ultimissime su Inter-Sassuolo, Chivu con Martinez in porta. Dove vederla in tv