Le strane esercitazioni militari della Cina | cosa succede nei cieli dell' Asia

La Cina è impegnata in un' esercitazione militare con la Thailandia, uno dei principali partner degli Stati Uniti in Asia, nell'ambito della manovra Falcon Strike 2025, iniziata lo scorso 18 settembre e in programma fino al 25 dello stesso mese. L'aspetto curioso, al netto del posizionamento geopolitico di Bangkok, è che questo Paese del Sud Est Asiatico ha appena terminato un'esercitazione con le forze statunitensi. La notizia assume quindi particolare rilevanza nell'ottica del duello a distanza intrapreso tra Pechino e Washington in un'area altamente strategica e rilevante ai fini degli equilibri mondiali.

