Le strane esercitazioni militari della Cina | cosa succede nei cieli dell' Asia
La Cina è impegnata in un' esercitazione militare con la Thailandia, uno dei principali partner degli Stati Uniti in Asia, nell'ambito della manovra Falcon Strike 2025, iniziata lo scorso 18 settembre e in programma fino al 25 dello stesso mese. L'aspetto curioso, al netto del posizionamento geopolitico di Bangkok, è che questo Paese del Sud Est Asiatico ha appena terminato un'esercitazione con le forze statunitensi. La notizia assume quindi particolare rilevanza nell'ottica del duello a distanza intrapreso tra Pechino e Washington in un'area altamente strategica e rilevante ai fini degli equilibri mondiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: strane - esercitazioni
Putin assiste in uniforme alle esercitazioni russo-bielorusse: 100mila soldati schierati - facebook.com Vai su Facebook
Le strane esercitazioni militari della Cina: cosa succede nei cieli dell'Asia; Le strane manovre di Russia e Cina: così sfidano gli Usa nel Pacifico; Si prepara a una guerra su tre fronti: le strane manovre navali della Cina.
Le strane esercitazioni militari della Cina: cosa succede nei cieli dell'Asia - La Cina e la Thailandia stanno svolgendo esercitazioni militari congiunte, riflettendo la crescente competizione tra Pechino e Washington nel Sud Est Asiatico ... msn.com scrive
Esercitazioni militari in Asia: rischi e opportunità - Le esercitazioni militari congiunte in Asia sollevano interrogativi: provocazione o necessità? Segnala notizie.it