"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 21 settembre 2025 Ariete Per fortuna è domenica, vi fa bene una pausa lontani dalle preoccupazioni legate al lavoro e agli impegni che riuscite ad accumulare anche per prestare aiuto a familiari ed amici, si sa che vi fate sempre avanti per dare una mano alle persone a cui volete bene, ai colleghi, anche all'ultimo arrivato che deve affrontare qualcosa di complicato. Ma oggi serve relax, dove preferite. Lo dice anche la Luna.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 21 settembre