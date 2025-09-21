Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 settembre | la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali le tensioni tra Nato e Russia, con Trump che progetta di tagliare l'assistenza militare ai Paesi europei. Von der Leyen: "L'Ue è in grado di difendersi da sola". Cyberattacco a tre aeroporti europei: è caos negli scali, con cancellazioni e ritardi. A Pontida il raduno della Lega, Vannacci: "Saremo gli eredi di Kirk". Mondiali di atletica, Battocletti bronzo nei 5.000 metri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: prime - pagine
Le prime pagine sportive nazionali – 29 giugno
Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 29 giugno
Le Prime Pagine Sportive Nazionali – 29 giugno 2025
Le prime pagine dei quotidiani di oggi #20settembre: rassegna stampa - X Vai su X
Le prime pagine del Corriere Romagna in edicola oggi - facebook.com Vai su Facebook
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 settembre: rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di domenica 21 settembre 2025; Le prime pagine di oggi.
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 21 settembre - Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 21 settembre: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i pri ... Si legge su cagliarinews24.com
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 19 settembre - Sono per il Napoli i titoli di apertura principali che compaiono oggi, venerdì 19 settembre 2025, sulle prime pagine dei più importanti. tuttomercatoweb.com scrive