In apertura dei giornali le tensioni tra Nato e Russia, con Trump che progetta di tagliare l'assistenza militare ai Paesi europei. Von der Leyen: "L'Ue è in grado di difendersi da sola". Cyberattacco a tre aeroporti europei: è caos negli scali, con cancellazioni e ritardi. A Pontida il raduno della Lega, Vannacci: "Saremo gli eredi di Kirk". Mondiali di atletica, Battocletti bronzo nei 5.000 metri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24