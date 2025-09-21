Le previsioni del tempo su Bari e provincia | lunedì con caldo estivo poi la discesa delle temperature

Baritoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caldo fino a mercoledì, poi temperature più vicine alla media del periodo da giovedì in poi: è quanto prevedono gli esperti di 3BMeteo.com su Bari e provincia dal 22 al 28 settembre.In particolare, nella giornata di lunedì vi saranno condizioni soleggiate con massime anche sui 30-31 gradi. Al. 🔗 Leggi su Baritoday.it

