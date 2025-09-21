Le polka dots nails sono tornate e non sono più innocenti
Dimentica i pois zuccherosi dei vestiti anni ’50: i polka dots sono ufficialmente in modalità cool girl. E adesso avremo solo polka dots nails ovunque. Dopo aver invaso le passerelle e il di TikTok, il trend ha trovato il suo terreno più forte: le unghie. Qualcuno ha detto polka dots nails? Ecco tutte le inspo perfette per l’autunno 2025. Semplici ma di impatto, i puntini diventano la stampa perfetta per manicure che oscillano tra minimal chic e full-on maximalist. Si possono portare all-over per un mood pulito, trasformarle in un French dal twist inaspettato o mescolarle ad altri pattern per un effetto grafico che spacca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
