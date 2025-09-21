Le parrucchiere bergamasche si fanno onore ai campionati mondiali a Parigi

Bergamonews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Per un’Atalanta che a Parigi nel calcio finisce con un’amara sconfitta, c’è una Bergamo che brilla all’ombra della Tour Eiffel nel campo dell’ hairstyling.  Studentesse e professioniste formate all’ interno dell’ Accademia Bergamasca Acconciatori hanno preso parte al Campionato del Mondo OMC, svoltosi a Parigi il 14 e 15 settembre, contribuendo a portare l’Italia ai vertici delle classifiche internazionali. A rappresentare il nostro paese sono state diverse hairstylist, di cui ben 7 provenienti dall’Accademia Bergamasca Acconciatori e selezionate per la squadra nazionale AMI (Acconciatori Moda Italiana). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

le parrucchiere bergamasche si fanno onore ai campionati mondiali a parigi

© Bergamonews.it - Le parrucchiere bergamasche si fanno onore ai campionati mondiali a Parigi

In questa notizia si parla di: parrucchiere - bergamasche

Sette parrucchiere bergamasche ai Mondiali di hairstyling a Parigi

Centro estetico andato in fumo. Si indaga per incendio doloso.

Cerca Video su questo argomento: Parrucchiere Bergamasche Fanno Onore