Bergamo. Per un’Atalanta che a Parigi nel calcio finisce con un’amara sconfitta, c’è una Bergamo che brilla all’ombra della Tour Eiffel nel campo dell’ hairstyling. Studentesse e professioniste formate all’ interno dell’ Accademia Bergamasca Acconciatori hanno preso parte al Campionato del Mondo OMC, svoltosi a Parigi il 14 e 15 settembre, contribuendo a portare l’Italia ai vertici delle classifiche internazionali. A rappresentare il nostro paese sono state diverse hairstylist, di cui ben 7 provenienti dall’Accademia Bergamasca Acconciatori e selezionate per la squadra nazionale AMI (Acconciatori Moda Italiana). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Le parrucchiere bergamasche si fanno onore ai campionati mondiali a Parigi