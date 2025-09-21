Le parrocchie di Farini hanno un nuovo parroco | don Daniele Neri

Farini e le sue frazioni tornano ad avere un sacerdote a tempo pieno. La Diocesi di Piacenza-Bobbio ha nominato un nuovo parroco: sarà don Daniele Neri, proveniente dal seminario vescovile di Bedonia, a colmare il vuoto lasciato un anno fa da don Luciano Tiengo, per vent’anni parroco nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

