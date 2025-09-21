Le parrocchie di Farini hanno un nuovo parroco | don Daniele Neri

Farini e le sue frazioni tornano ad avere un sacerdote a tempo pieno. La Diocesi di Piacenza-Bobbio ha nominato un nuovo parroco: sarà don Daniele Neri, proveniente dal seminario vescovile di Bedonia, a colmare il vuoto lasciato un anno fa da don Luciano Tiengo, per vent’anni parroco nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: parrocchie - farini

Piazzetta Navona. Jonas Blue · Edge of Desire. GIOVEDÌ POMERIGGIO APERTI Orario 15:30-19:30 . FW2526 #PIAZZETTANAVONA AI2526 Reggio Emilia Via Farini, 8/D ______________________________ PER INFO E ORDINI: WhatsApp +39 331 1127 - facebook.com Vai su Facebook

Don Daniele Neri è il nuovo parroco di Farini; Le parrocchie di Farini hanno un nuovo parroco: don Daniele Neri; Il 'Tour de France' di Don Tiengo: ogni giorno, il parroco 80enne è al servizio di dodici parrocchie.