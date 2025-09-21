Le pagelle Michielan ottimo su Pippi Bene Barbera e Vlahovic
SIENA MICHIELAN 6,5 Ottimo l’intervento su Pippi, come già era accaduto in Coppa Italia. Sta migliorando anche nel gioco coi piedi. CONTI 6,5 In costante proiezione offensiva, gioca sempre la palla nella metà campo avversaria da centrocampista aggiunto. SOMMA 6 L’errore con Boriosi in Coppa lo fa più guardingo. ZANONI 6 Bada al sodo con attenzione. BELLAVIGNA 6 Esordio stagionale per il 2006 giunto dalla Ternana. TOSINI 6,5 Bravo quando c’è da spingere. Sfiora due volte il gol. CIOFI 6 Vicinissimo alla rete nel recupero. BARBERA 6,5 Faro di un centrocampo che inizia a girare. ROSSI SV VLAHOVIC 6,5 Buona prova al posto di Masini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pagelle - michielan
