Le pagelle Dal naufragio si salvano in pochi Kouda prova a dare la scossa
MASCARDI 6: raccoglie tre volte la sfera in fondo alla porta senza possibilità di metterci una pezza. Limita il passivo sul tiro di Burnete. WISNIEWSKI 4,5: sbanda costantemente sulle verticalizzazioni avversarie, in difficoltà sulla rapidità degli avanti campani, impreciso quando si tratta di impostare. HRISTOV 6: salva prodigiosamente, in due occasioni, su Gabrielloni lanciato a rete, ci mette la faccia con i tifosi (72’ LAPADULA 6: apporta esperienza e un po’ di qualità). MATEJU 5: Correia, colui che lo Spezia ha vanamente seguito in passato, gli prende nettamente il tempo per la battuta a rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
FATTA PER HARDER Dopo il naufragio della trattativa Boniface, l'AC Milan ha scelto l'attaccante: il classe 2005 Conrad Harder. Dopo l'intesa con lo Sporting per 24 milioni di euro più bonus, è arrivato anche il "sì" del ragazzo, che si era preso del tempo per
Nel naufragio azzurro si salvano Di Natale e Quagliarella; Campobasso-Perugia: con Cisco dal naufragio si salvano in pochissimi; Koopmeiners-Nico Gonzales disastro, Vlahovic affonda e Thiago Motta... Juventus-Empoli, pagelle del flop in Coppa Italia.
Pagelle Juve: Vlahovic sfida tutti, pochi come Thuram, Yildiz c'è sempre - Il placcaggio subito per la grande chance di Ellertson è uno dei pochi passaggi a vuoto. Segnala tuttosport.com
Pagelle mercato 2025: Napoli regina del mercato, Inter, Milan e Juve si "salvano" - Perdere il capocannoniere del campionato rappresenta sempre un depauperamento tecnico, anche perché il sostituto Krstovic deve ancora dimostrare le sue doti di goleador. sportmediaset.mediaset.it scrive