MASCARDI 6: raccoglie tre volte la sfera in fondo alla porta senza possibilità di metterci una pezza. Limita il passivo sul tiro di Burnete. WISNIEWSKI 4,5: sbanda costantemente sulle verticalizzazioni avversarie, in difficoltà sulla rapidità degli avanti campani, impreciso quando si tratta di impostare. HRISTOV 6: salva prodigiosamente, in due occasioni, su Gabrielloni lanciato a rete, ci mette la faccia con i tifosi (72’ LAPADULA 6: apporta esperienza e un po’ di qualità). MATEJU 5: Correia, colui che lo Spezia ha vanamente seguito in passato, gli prende nettamente il tempo per la battuta a rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Dal naufragio si salvano in pochi. Kouda prova a dare la scossa