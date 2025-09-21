Le pagelle Chazarreta si divora un gol Giacomel para dal dischetto

GIACOMEL 6,5. Para il rigore di Selleri, poi si fa espellere immolandosi per evitare il raddoppio di Valente. Salterà la prossima. IGLIO 4. Quel mani stolido costa la sconfitta. Anche prima, un mucchio di errori tecnici per una pessima prova. MAMBELLI 6,5. Il migliore. Sventa in area due minacce, una per tempo, molto pericolose. Invoca un rigore nel finale. Convincente. DALL’ARA 6. Prestazione solida, una sola sbavatura. MAZZALI 5. Si addormenta sul rigore, lasciandosi precedere da El Bohuali dopo la respinta di Giacomel. Disattenzione fatale. COZZARI 6. Senza Malivojevic si sgancia spesso. Vince con forza ogni contrasto: ha una fisicità rilevante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Chazarreta si divora un gol, Giacomel para dal dischetto

Serata di coppa Italia regionale al "Paolo Mazza": di fronte le due squadre che guidano il girone 6. Per la sfida alla Comacchiese mister Di Benedetto decide di dare spazio a giocatori finora visti poco se non proprio mai, come Marcos Chazarreta e Stoskovic A - facebook.com Vai su Facebook

