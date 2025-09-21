Allen 7. Pronti, via e ‘bagna’ il ritorno in biancorosso con 23 punti in 26’, con percentuali incredibili: addirittura 910 dal campo. Lo smalto è quello dei giorni migliori e le sue incursioni nel pitturato sono un rebus per la difesa avversaria. Ma il quarto fallo (un tecnico per proteste) sul 49-49, nel cuore della terza frazione, è pesantissimo. Gazzotti 5. Quasi 20’ sul parquet senza però incidere in alcun modo. Non trova mai il fondo della retina e cattura soltanto 4 rimbalzi. La statistica del plusminus, con un -18 accumulato nei suoi 19’, è la fotografia della sua serata negativa. Tavernelli 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Allen fa il suo, ma pure un tecnico. Gazzotti e Masciadri non pervenuti