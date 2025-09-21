Le note di Rtc Qualche sorpresa e due pratesi
Su Rete Toscana Classica (Fm 93,300 MHz e sul canale 720 digitale terrestre) i nostri consigli si orientano su scelte di repertori classici, ma l’emittente propone spesso ascolti singolari che meritano essere segnalati. E’ stimolante ad esempio lasciarsi sorprendere (oggi alle 15.15) dal Preludio e Fuga di Bach in una trascrizione per orchestra di Arnold Schoenberg, padre della dodecafonia (dirige Seiji Ozawa). Si torna alla regola con un’antologia pianistica con Chopin e Liszt eseguiti da Pietro De Maria e Aldo Ciccolini (alle 15.40). Dpmani ancora una proposta eccentrica, musica per due pianoforti: Mozart, Brahms, Debussy, Ravel, Poulenc (alle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it
