Le mire di Trump sull’Afghanistan e la sfida globale alla Cina

Donald Trump, durante la sua visita di Stato nel Regno Unito, ha lanciato una frase che ha fatto il giro del mondo: gli Stati Uniti starebbero valutando di riaprire la base di Bagram in Afghanistan, chiusa e consegnata ai talebani nel 2021. Non un dettaglio: Bagram era il cuore pulsante dell’intervento militare americano e si trova a un’ora dal confine con la Cina, in una regione dove Pechino sviluppa parte del suo programma nucleare. Il messaggio è chiaro: Washington considera di tornare a mettere il piede in quella che è una piattaforma naturale per sorvegliare non solo l’Afghanistan ma anche l’Asia Centrale, il corridoio sino-pakistano e l’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

