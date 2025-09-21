Le minacce non ci fanno paura Anche Meloni spinge i giovani alla festa di FdI

La premier chiude la festa di Gioventù nazionale con un discorso all'attacco: «Colpiscono voi per colpire me». Sul post con Kirk a testa in giù: «Una minaccia di morte e tutti zitti. Per quelli di sinistra la loro vita vale più della nostra». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - «Le minacce non ci fanno paura». Anche Meloni spinge i giovani alla festa di FdI

In questa notizia si parla di: minacce - fanno

Meloni: "Aumentano le minacce ma non ci fanno paura". Il ricordo di Kirk e l'attacco a Saviano

«Le minacce non ci fanno paura». Anche Meloni spinge i giovani alla festa di FdI - X Vai su X

Meloni: "Aumentano le minacce ma non ci fanno paura". Il ricordo di Kirk e l'attacco a Saviano. Il discorso della premier alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia nel segno dell'attivista americano ucciso a inizio settembre. Di Alessandro Luna - facebook.com Vai su Facebook

«Le minacce non ci fanno paura». Meloni spinge i giovani di FdI; Kirk, Meloni: fermato perché era libero e coraggioso. «Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura; Morte di Kirk, Meloni: Le minacce non ci fanno paura.

Meloni: "Aumentano le minacce ma non ci fanno paura". Il ricordo di Kirk e l'attacco a Saviano - Il discorso della premier alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia nel segno dell'attivista americano ucciso a inizio settembre: "Voi ragionate con la vostra testa, altri cresciuti con l'idea di ab ... Come scrive ilfoglio.it

Meloni carica i giovani di FdI: 'Le minacce si moltiplicano ma non abbiamo paura' - La premier a Fenix torna sul caso Kirk: 'Fermato perché smontava la narrazione mainstream. Segnala ansa.it