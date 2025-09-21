Le minacce di Netanyahu non fermano Starmer Carney e Albanese | annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina
Per il premier israeliano è "un assurdo premio al terrorismo" L'Identità.
In questa notizia si parla di: minacce - netanyahu
"I Paesi che riconosceranno lo Stato di Palestina proveranno il terrorismo". Queste sono le minacce di Ben Gvir uno dei ministri di Netanyahu tra i più razzisti e feroci. L'UE non chiede spiegazioni? Non si levano condanne? Uno Stato minaccia alcuni paesi eur
Le minacce israeliane contro Global Sumud Flottilla confermano la natura fascista del governo Netanyahu e del protettore Trump #IsraelTerroristState
Guerra Israele, Gb riconoscerà Stato di Palestina. Netanyahu: “Starmer premia Hamas”; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”; Gaza, 92 morti in 48 ore. Netanyahu: 'Non mi fermo fino alla distruzione di Hamas'.
Starmer dà l'annuncio, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina. Netanyahu: "Continueremo a lottare" - Londra annuncia il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese, in vista della conferenza di domani all’Onu con Francia e altri Paesi. Lo riporta affaritaliani.it
Offensiva Gaza, risoluzione Onu per fermare Israele: veto Usa, l’unico no. Trump: in disaccordo con Starmer sulla Palestina - Netanyahu rivendica (per la prima volta) l'uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Da msn.com